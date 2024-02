Rise of the Ronin è un'esclusiva PlayStation 5 o esce anche su PC, PS4 e Xbox?

Il video gameplay di Rise of the Ronin dallo State of Play ha alimentato la curiosità degli appassionati di action adventure, con tanti che si domandano se il nuovo action GDR firmato Team Ninja sarà un'esclusiva PS5 o se, al contrario, è destinato ad approdare anche su PC e Xbox Series X|S.

Sin dalla presentazione ufficiale di Rise of the Ronin, d'altronde, non era chiaro la rosa di piattaforme sulle quali avremo potuto immergerci nelle atmosfere della prossima esperienza action open world degli autori di Nioh e Wo Long Fallen Dynasty, a causa di una comunicazione non particolarmente a fuoco di SIE e Koei Tecmo che lasciava aperto uno spiraglio per l'arrivo del titolo su piattaforme diverse da PS5.

Ebbene, dopo mesi di illazioni e teorie che continuano a circolare sui social e sui forum di settore più disparati, dal trailer dello State of Play giunge l'ennesima conferma dell'esclusività totale di Rise of the Ronin: il nuovo action GDR di Team Ninja potrà essere giocato soltanto su PlayStation 5. Di conseguenza, non sono previste delle versioni PC, Xbox Series X|S o per console della passata generazione come PlayStation 4, Xbox One o tantomeno Nintendo Switch.

Il titolo, lo ricordiamo, rievoca l'immaginario dei Samurai proiettandoci nel cuore del Sol Levante del 1863, un'epoca di grandi sconvolgimenti per la storia giapponese che avremo modo di vivere seguendo le vicende di un samurai che ha assunto lo status di Ronin dopo essere caduto in disgrazia.

L'impianto ludico, narrativo e contenutistico eretto dagli sviluppatori nipponici farà leva sullo spirito di rivalsa del nostro alter-ego e sulle lotte di potere scatenate dalle fazioni dell'era Bakumatsu di Rise of the Ronin. La nuova esclusiva PlayStation 5 firmata Team Ninja e SIE sarà disponibile dall'ormai non troppo lontano 22 marzo. Se volete saperne di più su questo titolo, qui trovate il nostro speciale su Rise of the Ronin tra azione e scelte morali in un Giappone in subbuglio.