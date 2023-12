Rise of the Ronin: un'esclusiva PS5 Open World di alto profilo per il 2024?

Volete un Open World ambientato in Giappone? Rise of the Ronin è quello che cercate. È il nuovo progetto dei ragazzi di Team Ninja, già autori di Nioh e Wo Long, in uscita il 22 marzo 2024 su PlayStation 5.

Come sappiamo, nel gioco vestiremo i panni di un Ronin, un samurai senza padrone, e visiteremo il Giappone del 1863, in un lasso di tempo conosciuto come periodo Bakumatsu. Parliamo di quello che è stato un momento di profondi cambiamenti per il paese, a seguito dell’arrivo delle “navi nere” americane. Tradizione e modernità si incontrano in questa riproduzione credibile del Giappone, lontana dai toni fantastici di Nioh e Wo Long. Nel nostro cammino infatti ci imbatteremo in reali figure storiche come Sakamoto Ryoma e Yoshida Shoin.

Creare un mondo intimamente legato agli eventi del periodo Bakumatsu era essenziale per coinvolgere pienamente il giocatore, le cui decisioni – come da conferme – influiranno sullo sviluppo della trama. Dialoghi a risposta multipla e possibilità di uccidere o risparmiare un bersaglio chiave andranno a modificare gli eventi, fino al raggiungimento di uno dei finali multipli dell’avventura.

A quanto sembra, anche portare a compimento incarichi legati a un personaggio importante potrebbe mischiare ulteriormente le carte in tavola. Le Bond Mission, o missioni legame in italiano, ci permetteranno di stringere il nostro rapporto con una delle figure chiave, il cui numero dovrebbe essere considerevole. Durante l’intervista, gli sviluppatori hanno parlato anche di rinsaldare il legame con determinate location, ma al momento non sappiamo cosa questo possa significare nel concreto. Il Ronin al centro del racconto avrà una backstory pienamente sviluppata, ma saremo noi a forgiarne il cammino. Gli addetti ai lavori non hanno voluto approfondire la questione, ma in compenso si sono sbottonati sul mondo aperto del gioco. Per Team Ninja creare questo open world ha comportato delle sfide da superare. Prima di Rise of the Ronin del resto lo studio era abituato a realizzare hub di dimensioni generose o livelli lineari.

Non è stato facile neanche realizzare location piene di vita, con cittadini e altri personaggi non pensati per combattere col protagonista. A questo proposito, l’avventura ci permetterà di esplorare Yokohama, Kyoto ed Edo, l’attuale Tokyo, mentre le zone di campagna che le collegano saranno popolate da banditi e altre minacce. In questi luoghi potremo affrontare delle missioni di contorno ma null’altro sappiamo sull’argomento. In termini di spostamento, potremo sfrecciare in groppa al cavallo, librarci nei cieli con la macchina volante vista nei trailer e sfruttare la verticalità degli ambienti grazie a un utile rampino. Passiamo quindi alle parole del team sul combat system. Lo swordplay di Rise of the Ronin presenta alcuni elementi in comune con quello di Nioh. Non mancheranno poi vari tipi di armi, un ruolo d’importanza per il parry e l’utilizzo di trucchi del mestiere, come la possibilità di dare fuoco alla katana per infliggere danni extra.

Alle armi ad asta andranno ad affiancarsi quelle da fuoco, complice l’influenza occidentale sul Giappone. Pistole e fucili non faranno che rendere ancor più variegate le lotte con soluzioni dalla distanza, ma badate bene: a quanto sembra ci troveremo dinanzi a scontri tipici della tradizione di Team Ninja, che ci chiameranno a studiare i pattern offensivi dei nemici e di trarre lezioni importanti dalle morti premature. In aggiunta, avremo una risorsa che dovremo recuperare a seguito di una dipartita, chiamata Karma. Ci sarà poi una forma più tradizionale di esperienza, che invece il personaggio manterrà anche dopo una sconfitta.