Rise of the Ronin: l'esclusiva PS5 si scatena in un video gameplay allo State of Play

Dopo aver assistito all'annuncio a sorpresa di Silent Hill The Short Message, lo State of Play prosegue a pieno regime con un nuovo video gameplay dedicato al promettente Rise of the Ronin, il nuovo action game sviluppato da Team Ninja, già autori di titoli come Nioh, Wo Long Fallen Dynasty e Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Il corposo filmato di gioco che potete gustarvi in cima alla notizia ci immerge nella Yokohama del XIX° secolo, tra le cui strade inizia a diffondersi l'influenza occidentale. Gli autori del gioco ci parlano innanzitutto dei metodi di esplorazione che potremo sfruttare, con il nostro protagonista che sarà in grado di sfruttare un rampino per raggiungere i tetti degli edifici e la cosiddetta "Avicula" per planare tra le strada del centro urbano. Presente anche una cavalcatura con la quale potremo spostarci rapidamente da una zona all'altra delle varie aree di gioco.

Il video gameplay si concentra successivamente sul sistema di combattimento, che prevede sia delle fasi stealth che il combattimento a viso aperto. In Rise of the Ronin potremo sfruttare tanto le armi tipicamente giapponesi del periodo Bakumatsu, quanto gli strumenti provenienti dall'Occidente, compreso una sorta di prototipo di lanciafiamme col quale potremo innescare delle violente esplosioni.

In attesa che il titolo arrivi su PS5 il 22 marzo di quest'anno, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Rise of the Ronin per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Team Ninja.