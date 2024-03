Rise of the Ronin: quali sono le fazioni della nuova esclusiva PS5?

Stiamo giocando a Rise of the Ronin e presto pubblicheremo la nostra recensione. Nel frattempo, ci immergiamo nelle atmosfere del nuovo action ruolistico di Team Ninja per andare alla scoperta delle fazioni principali della prossima, ambiziosa esclusiva PlayStation 5 ormai prossima al lancio.

L'ultima esperienza interattiva firmata da Koei Tecmo e dalla software house nipponica che ha dato forma, tra gli altri, a Nioh e Wo Long Fallen Dynasty ci farà indossare i panni di un ex assassino nel Giappone dell'Era Bakumatsu, una fase storica a dir poco cruciale per la terra del Sol Levante in ragione dello sbarco delle Navi Nere Americane e della progressiva 'occidentalizzazione' del Paese che ha portato alla fine degli ultimi retaggi del sistema feudale.

Gli eventi che andranno a tratteggiare il canovaccio narrativo steso dagli autori di Team Ninja saranno di fondamentale importanza nella costruzione dell'impalcatura ludica di Rise of the Ronin. Nel corso dell'avventura, i giocatori verranno coinvolti nelle trame politiche delle fazioni dominanti negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa.

La profonda rappresentazione interattiva dell'Era Bakumatsu offertaci sa Team Ninja trova un riflesso diretto e immediato nelle Fazioni di Rise of the Ronin. Il Clan Sabaku guidato da Naosuke II e Taka Murayama, ad esempio, difenderà il governo centralizzato e le sue tradizioni millenarie, mentre Ryoma Sakamoto e Kogoro Katsura della fazione Tobaku proveranno a scardinare il potere costituito opponendosi con forza allo shogunato. Ad alimentare ulteriormente il caos generato dall'aspra contrapposizione tra i sodali dei clan Sabaku e Tobaku ci penseranno gli Obei, i rappresentanti delle forze occidentali che puntano all'apertura del Giappone al commercio estero seguendo le direttive degli alti ufficiali Matthew Perry e Rutherford Alcock.

Nel caleidoscopico mosaico narrativo rappresentato dalle fazioni di Rise of the Ronin, ogni personaggio secondario seguirà con estrema attenzione le attività svolte dal nostro alter-ego nel tentativo di influenzarne le decisioni e riuscire, così facendo, a spingerlo a sposare la causa della propria fazione. Starà quindi ai giocatori, con le azioni compiute sia nel corso della campagna principale che nell'esplorazione dell'open world di Rise of the Ronin, determinare il destino sia dell'eroe che delle singole fazioni.