Rise of the Ronin, dal Giappone con furore: aperti i preorder su PlayStation 5

A quasi una settimana di distanza da quando si sono intraviste le prodezze della prossima avventura videoludica di Team Ninja, con l'esclusiva PC e PS5 Rise of the Ronin che si è mostrata nel nuovo trailer con data d'uscita rilasciato al pubblico nella notte dei The Game Awards, si fa sempre più vicino il momento di iniziare la nuova avventura.

Il progetto di cui sopra è in gran parte avvolto del mistero: le precedenti informazioni erano infatti apparse in via non ufficiale con i tanti dettagli su Rise of the Ronin rivelati da un infallibile leaker, ma è solo nella notte dell'8 dicembre che il progetto targato Team Ninja e Sony Interactive Entertainment è tornato sotto la luce dei riflettori. Però, è da poco giunta una lieta notizia per chi è incuriosito da tale IP: Rise of the Ronin è preordinabile su PlayStation 5. Siete pronti ad un'esperienza che vi porterà nel passato?

"Giappone, 1863. Dopo tre secoli di oppressione da parte dello shogunato Tokugawa, le Navi nere dell'Occidente si abbattono sui confini della nazione, che cade in uno stato di agitazione. Tra il caos della guerra, i contagi e il fermento politico, un individuo senza nome forgia il proprio destino, reggendo tra le mani le sorti dell'intero Giappone". Rise of the Ronin uscirà il 22 marzo 2024 su PC e PS5, ed è acquistabile a 79,99 euro nella sua edizione standard. Curiosi di scoprire le meraviglie del Giappone della seconda metà dell'Ottocento realizzate dal noto e talentuoso team? Preordinerete il gioco facente parte della corposa line-up videoludica di inizio anno?