Rise of the Ronin: ci stiamo giocando, quando esce la recensione dell'esclusiva PS5

Rise of the Ronin, la nuova esclusiva del Team Ninja per PlayStation 5, è finalmente arrivata tra le nostre mani: in questo momento stiamo giocando con l'atteso action ambientato nel Giappone feudale, ma non possiamo ancora dirvi nulla sulla nostra esperienza.

Quando potremo vuotare il sacco? Gli appuntamenti comunicativi fissati dal publisher in programma sono due, ve li ricapitoliamo di seguito.



Il primo in fase preview, quando vi proporremo una anteprima hands-on che sarà online lunedì 11 marzo alle 23:00 ora italiana, poi si passerà direttamente alla recensione, quest'ultima in programma il 21 marzo alle 12:00 ora italiana, ovvero qualche ora prima del lancio del gioco, con day one fissato per il 22 marzo in tutto il mondo.



A partire dalla prossima settimana potremo parlarvi meglio anche se non in maniera approfondita di Rise of the Ronin, iniziando un cammino che ci porterà direttamente verso la recensione di questa attesa esclusiva PS5 della stagione primaverile.



Nel frattempo vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sui samurai senza padrone in Rise of the Ronin, queste figure hanno avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'antico Giappone e ricopriranno un ruolo di spicco anche nel nuovo videogioco di Team Ninja e Koei-Tecmo, pubblicato da Sony Interactive Entertainment.