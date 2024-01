Rise of the Ronin sarà un gioco maturo: il rating ESRB cita smembramenti e decapitazioni

L'ente nordamericano preposto alla valutazione dei videogiochi ha confermato la natura violenta e i toni maturi del gameplay di Rise of the Ronin, l'ambizioso action adventure che Team Ninja si prepara a lanciare tra pochi mesi in esclusiva console su PlayStation 5.

Alla certificazione 'Mature' dell'ESRB s'accompagna infatti l'immancabile descrizione degli elementi ludici, narrativi e contenutistici che hanno indotto i revisori dell'ente nordamericano a sconsigliare la fruizione di Rise of the Ronin a un pubblico di età non inferiore ai 17 anni.

In un particolare passaggio della scheda redatta dall'ESRB si legge ad esempio che "i giocatori usano spade da samurai, lance, pistole e lanciafiamme per uccidere teppisti e ninja in combattimenti corpo a corpo. I giocatori hanno anche la possibilità di uccidere i civili, senza che queste azioni abbiano un impatto sui progressi compiuti. Alcuni attacchi provocano la decapitazione e/o lo smembramento degli avversari, con schizzi copiosi di sangue e parti del corpo che cadono a terra. Le mosse finali raffigurano lo smembramento dei nemici con un'inquadratura ravvicinata. La parola 'me**a' viene ripetuta nel corso del gioco".

Anche l'ente europeo omologo all'ESRB, dopo un'attenta analisi dei contenuti della prossima esperienza interattiva del Team Ninja, ha deciso di valutare Rise of the Ronin con un rating PEGI 18, in funzione della violenza che andrà a caratterizzare il gameplay del titolo previsto al lancio per il 22 marzo su PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Rise of the Ronin, azione e scelte morali in un Giappone in subbuglio.