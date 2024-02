Rise of the Ronin, giungono novità da Sony: c'è il multiplayer online fino a 4 giocatori

C'è aria di festa dalle parti di PlayStation: una delle prossime esclusive di PS5, Rise of the Ronin, è stata al centro di un nuovo video sugli stili di combattimento che comporranno l'avventura targata Team Ninja. Come se non bastasse, a distanza di poco sono sopraggiunti altri dettagli su questa nuova IP. Si parla nuovamente di Rise of the Ronin.

Attraverso la sezione FAQ del sito ufficiale PlayStation sono state rilasciate alcune informazioni circa il comparto multigiocatore di Rise of the Ronin. Team Ninja ha quindi in serbo parecchio divertimento per tutti i giocatori desiderosi di vivere l'esperienza in-game con i propri amici o con altri utenti provenienti da ogni angolo del pianeta intenzionati a scoprire il Giappone dell'era Bakumatsu in Rise of the Ronin.

Come ufficializzato dalla stessa Sony, in Rise of the Ronin si potranno completare le missioni della storia principale in co-op online. Ciò garantirà a chiunque la possibilità di portare al termine il proprio viaggio grazie al supporto di altri utenti. Ovviamente, tale funzionalità richiederà la sottoscrizione di un abbonamento a PlayStation Plus, senza il quale sarà impossibile accedere ai servizi online.

Sebbene quella della presenza della co-op online sia una notizia positiva per molti, i giocatori pronti a cimentarsi in incredibili sfide contro altre persone resteranno un po' delusi: infatti, Sony ha dichiarato che non è prevista alcuna modalità PVP in Rise of the Ronin. Cosa ne pensate? Credete che quest'ultima sia imprescindibile per un'esperienza di tale natura, o non siete interessati agli scontri online contro altri giocatori?