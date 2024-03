Rise of the Ronin: gli intrighi dell'era Bakumatsu nello Story Trailer

Al filmato di Rise of the Ronin sulla storia dinamica da forgiare si aggiunge un nuovo trailer di approfondimento che si focalizza interamente sui personaggi secondari e sulle fazioni che andranno a tessere il canovaccio narrativo dell'esclusiva PlayStation 5.

Dopo il chiarimento sul gameplay di Rise of the Ronin lontano dai Soulslike, Team Ninja coglie l'opportunità offertagli dall'ultimo video speciale per immergerci nelle atmosfere dell'era Bakumatsu, la delicata fase storica attraversata dal Giappone con lo sbarco delle Navi Nere Americane che ha portato all'occidentalizzazione del Sol Levante e al progressivo abbandono degli ultimi retaggi del sistema feudale.

È in questo delicato contesto storico che ci muoveremo insieme al nostro alter-ego per essere coinvolti nelle trame politiche delle fazioni dominanti negli ultimi anni dello shogunato Tokugawa come il Clan Sabaku, il gruppo Tobaku e gli Obei. Ad accompagnarci in questo viaggio interattivo ci saranno perciò tanti PNG dal carattere forte, basti pensare all'incrollabile fede per le tradizioni millenarie del governo centralizzato che animerà le azioni compiute da Naosuke II e Taka Murayama o le iniziative intraprese da Ryoma Sakamoto e Kogoro Katsura dei Tobaku per scardinare il potere costituito opponendosi con forza allo shogunato.

Gli intrighi di potere che andranno a tratteggiare la storia di Rise of the Ronin si rifletteranno inevitabilmente nelle scelte che dovremo assumere sia in sede di dialogo che nelle fasi di combattimento spicciole, come pure nell'esplorazione dell'open world. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Rise of the Ronin, un gameplay promettente ma che ha tanto da dimostrare.

Su Rise of The Ronin per PS5 in sconto oggi