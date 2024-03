Rise of the Ronin ispirato a Ghost of Tsushima, ma sarà un gioco Team Ninja al 100%

Disponibile su PlayStation 5 dal 22 marzo 2024, Rise of the Ronin ci porta a vivere una nuova avventura open world nel Giappone feudale, richiamando dunque alla mente Ghost of Tsushima di Sucker Punch per tematiche, ambientazioni e gameplay. E le similitudini con l'opera Sony non sono casuali.

In un'intervista con Automaton-media, Team Ninja si è soffermata proprio sui richiami a Ghost of Tsushima, confermando di averla usata come fonte d'ispirazione per lo sviluppo di Rise of the Ronin: "E' il nostro primo gioco open world e Ghost of Tsushima è stato uno dei titoli che abbiamo usato come punto di riferimento e che personalmente ho apprezzato. Mi ha ispirato che un gioco ambientato in Giappone fosse stato studiato in modo così approfondito dagli sviluppatori ricevendo forti apprezzamenti per aspetti come il suo sistema di combattimento. Mi sono dunque chiesto perché non avessimo potuto pubblicare un gioco come Ghost of Tsushima all'epoca, dunque è stato un buon incoraggiamento per lo sviluppo di Rise of the Ronin", dichiara il director Fumihiko Yasuda.

Alle parole del director si aggiungono quelle del producer Yosuke Hayashi, il quale ha precisato che Rise of the Ronin è comunque un gioco dallo stile Koei Tecmo e Team Ninja al 100%: "Non è che non fossimo consapevoli di Ghost of Tsushima, ma crediamo che l'aspetto più importante sia promuovere ciò che rende uniche le opere di Koei Tecmo e Team Ninja. Sono sicuro che quando giocherete a Rise of the Ronin la sensazione tattile del gioco, il sistema di combattimento e altri aspetti della cultura nipponica vi sembreranno diversi e migliori se confrontati con altri giochi dello stesso tipo".

Per ulteriori approfondimenti il nostro provato di Rise of the Ronin vi offre le nostre sensazioni sull'ultima fatica Team Ninja in attesa della recensione del gioco completo.

