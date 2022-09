Rise of the Ronin, Koei Tecmo ambiziosa: previste oltre 5 milioni di copie vendute

Rise of the Ronin è stato una delle sorprese del PlayStation State of Play di settembre: il nuovo Action RPG sviluppato da Team Ninja è previsto in esclusiva PlayStation 5 per un generico 2024, e promette di essere il progetto più ambizioso mai realizzato dallo studio nel corso della sua storia.

Grandi aspettative condivise ampiamente dal publisher Koei Tecmo, che prevede vendite oltre le 5 milioni di copie per l'avventura ambientata nel Giappone del 1863. A confermarlo è Takashi Mochizuki, reporter di Bloomberg, che si è messo in contatto con i rappresentanti della compagnia nipponica. "Koei Tecmo ha confermato che Rise of the Ronin è un gioco che spera possa vendere più di 5 milioni di copie poiché è visto come uno dei più importanti pilastri della strategia di crescita a medio termine della compagnia", afferma Mochizuki su Twitter.

Fari dunque puntati su Rise of the Ronin, sebbene il suo debutto fissato al 2024 lascia intendere che si dovrà aspettare molto a lungo prima di vedere maggiormente da vicino i frutti degli sforzi di Team Ninja. Ma il pregevole curriculum dello studio, autore di classici come Ninja Gaiden e Dead or Alive, lascia ben sperare per la buona riuscita del progetto.

Per ulteriori approfondimenti non perdetevi la nostra anteprima di Rise of the Ronin, dove analizziamo quanto mostrato durante lo State of Play.