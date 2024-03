Rise of the Ronin: quali sono le migliori armi da usare in combattimento?

In Rise of the Ronin è possibile utilizzare tantissimi tipi di armi diverse, ma alcune permettono di avere la meglio sugli avversari con maggiore facilità. Scopriamo quali sono gli strumenti di morte migliori da utilizzare nell'esclusiva PlayStation 5 ad opera di Team Ninja.

Quando si sceglie un'arma in Rise of the Ronin, occorre pensare non solo alla quantità di danno inflitto dalla lama, ma anche ad altri parametri come il moveset e la velocità con cui è possibile eseguire i vari attacchi. Parlare dei moveset sarebbe inutile, poiché in questo caso non esiste quello migliore in assoluto e ogni giocatore seleziona un'arma in base al suo stile di gioco. Quando invece si discute dell'arma e si decide come bilanciare danno e velocità, è quasi sempre preferibile optare per quella più rapida. Per com'è strutturato il combat system di Rise of the Ronin, è molto più utile poter colpire in maniera fulminea che impugnare un'arma che è in grado di infliggere grosse quantità di danni ma è molto lenta. Proprio per questo motivo, le armi primarie migliori da usare in Rise of the Ronin sono le doppie spade, le katane, le sciabole e i coltelli oxtail.

Per quello che riguarda invece le armi a distanza, bisogna puntare tutto su due tipi di bocche da fuoco molto diverse tra loro: i revolver e i fucili. La rivoltella è l'arma ideale da usare in combattimento, poiché può essere estratta rapidamente e sparare prima ancora che il nemico possa bloccare il colpo. Sebbene il danno del revolver non sia elevatissimo, è possibile acquistare l'abilità per eseguire colpi critici con l'arma e renderla più letale. Quando invece non ci si trova in combattimento, il fucile è la scelta più azzeccata. È vero, lo sparo è rumoroso e attira i nemici nei paraggi, ma infligge così tanto danno che buona parte degli avversari finirà all'altro mondo con una pallottola in testa.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida con i trucchi e i consigli per padroneggiare il sistema di combattimento di Rise of the Ronin?

