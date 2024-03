Rise of the Ronin e modalità grafiche su PS5: cosa cambia tra i preset e quale scegliere?

Nella nostra recensione di Rise of the Ronin, l'ambiziosa esclusiva PS5 disponibile dal 22 marzo, abbiamo affrontato i temi principali dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica del nuovo open world firmato Team Ninja. Prendendo spunto dalla nostra analisi, ci focalizziamo questa volta sulle modalità grafiche.

Quali sono i preset disponibili al lancio di Rise of the Ronin? E quale modalità grafica è preferibile scegliere per affrontare al meglio l'avventura? La disamina sugli aspetti squisitamente tecnici dell'esclusiva PS5 parte quindi dalla descrizione delle singole modalità grafiche accessibili al day one, ovvero 'Prestazioni', 'Grafica' e 'Ray Tracing'.

La prima delle tre opzioni messeci a disposizione dagli sviluppatori giapponesi predilige la fluidità alla risoluzione, garantendo un'esperienza di gioco particolarmente responsiva grazie al target di frame rate impostato sui 60fps, seppure a scapito della nitidezza dell'immagine e, con essa, della definizione restituita a schermo.

Scegliendo la modalità Grafica si nota un netto incremento della pulizia dell'immagine, con migliorie più o meno significative nel rendering delle ombre e dei riflessi che fanno da contraltare alla rinuncia ai 60fps. Un sacrificio, quest'ultimo, a cui bisogna sottostare anche nel terzo preset grafico di Rise of the Ronin, Ray Tracing, con un frame rate ancorato sui 30fps che consente a Team Ninja di indirizzare le risorse hardware di PlayStation 5 verso gli elementi visivi più 'pesanti' come, appunto, il sistema deputato a gestire le ombre dinamiche e i riflessi in tempo reale.

Delle tre modalità proposteci al lancio da Team Ninja, ci sentiamo di consigliare il preset Prestazioni in ragione dell'assenza di flessioni di particolare rilievo nel framerate e, soprattutto, della necessità di sfruttare appieno la responsività del sistema di combattimento, vero punto di forza dell'ultima opera firmata dagli autori di Nioh e Wo Long Fallen Dynasty. A dispetto della ridotta pulizia dell'immagine e dei sacrifici nella definizione di aspetti come le ombre e i riflessi, la modalità Prestazioni riesce inoltre a trasporre a schermo tutto il fascino delle ambientazioni open world di Rise of the Ronin.

