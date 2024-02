Rise of the Ronin non esce in Corea del Sud: nessuna censura, assicura Sony

Nei giorni scorsi si è parlato della presunta cancellazione di Rise of the Ronin in Corea del Sud, Sony avrebbe deciso di non pubblicare il gioco in questo territorio presumibilmente a causa di alcune dichiarazioni del Game Director Fumihiko Yasuda che non sarebbero piaciute all'azienda.

Nello specifico Yasuda avrebbe esaltato la figura di Yoshida Shoin, intellettuale e studioso sostenitore della teoria Jeonghan che vedeva il Giappone diventare paese dominante tramite l'occupazione forzata dei paesi confinanti, tra cui la Corea.

Per questo motivo, si dice, Sony avrebbe cancellato la pubblicazione di Rise of the Ronin in Corea del Sud. Ma le cose stanno davvero così? No, secondo il publisher, che in una nota diffusa tramite le pagine di IGN.com fa sapere che "Rise of the Ronin non è mai stato annunciato per la pubblicazione in Corea. Possiamo confermare che il gioco non verrà venduto in Corea del Sud in nessuna forma, fisica o digitale. Non abbiamo piani per pubblicare questo titolo nel paese."

Nessuna censura e nessuna controversia dunque, con la pubblicazione di Rise of the Ronin non prevista sin dall'inizio in Corea del Sud. IGN cita però il PlayStation Store indonesiano dove il gioco compare per il preorder con supporto per la lingua coreana inoltre il PlayStation Blog sudcoreano citava Rise of the Ronin tra i giochi annunciati in uno State of Play del 2022.

Rise of the Ronin è atteso in esclusiva su PlayStation 5 dal prossimo 22 marzo.