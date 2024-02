Rise of the Ronin non uscirà non Corea del Sud: che cosa è successo?

Tra le esclusive PlayStation 5 più promettenti del 2024, Rise of the Ronin esce il 22 marzo 2024 in tutto il mondo, pronto a deliziare gli appassionati di Action/RPG con un'avventura lunga e piena di sorprese. Ma a quanto pare i giocatori sudcoreani saranno gli unici a non godersi l'ultima fatica di Team Ninja.

Rise of the Ronin non verrà infatti pubblicato in Corea del Sud. Team Ninja, Koei Tecmo e Sony Interactive Entertainment non hanno fornito una spiegazione chiara e dettagliata sui motivi dietro tale scelta, sebbene si inizi a ipotizzare che dietro alla mancata uscita di Rise of the Ronin sul suolo sudcoreano ci possa essere una recente polemica che coinvolgerebbe Fumihiko Yasuda, producer e director del gioco.

Come riportato dalla testata coreana Daum, in un recente video diario di Rise of the Ronin l'autore dell'Action/RPG ha esaltato la figura di Yoshida Shoin, uno studioso del XIX secolo che ha contribuito alla nascita del Giappone moderno, descrivendolo come "una figura paragonabile a Socrate per i giapponesi, volevo rappresentare le sue parole, i suoi insegnamenti e il suo stile di vita in Rise of the Ronin". Yoshida Shoin era tuttavia un forte sostenitore della teoria Jeonghan, idea alla base dell'espansione del Giappone attraverso l'occupazione con la forza dei paesi confinanti, Corea compresa, il tutto per portare avanti un'apertura verso il mondo occidentale considerata inevitabile dallo studioso.

L'aver messo in risalto questa figura durante la promozione di Rise of the Ronin, riporta Daum, ha dunque fatto storcere il naso a numerosi giocatori sudcoreani, infastiditi dall'esaltazione di una simile ideologia all'interno del gioco. Da qui potrebbe dunque essere scaturita la decisione di non pubblicare l'Action/RPG in Corea del Sud, sebbene si parli di un'ipotesi non confermata. Per il resto del mondo, invece, l'appuntamento con Rise of the Ronin resta fissato al prossimo 22 marzo.