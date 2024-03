Rise of the Ronin è Open World, dove è ambientato?

Manca ormai pochissimo all'approdo sugli scaffali fisici e digitali di Rise of the Ronin, nuova esclusiva PlayStation 5 ad opera dei creatori di Nioh e Wo-Long Fallen Dynasty. In attesa di poter giocare, scopriamo qualche dettaglio in più sul mondo di gioco e sull'ambientazione.

Rise of the Ronin è Open World?

La risposta a questa domanda è sì, Rise of the Ronin è un gioco d'azione a mondo aperto, in cui il protagonista può liberamente esplorare la mappa. A questo proposito, Team Ninja ha anche dotato il guerriero al centro della storia di un vasto arsenale di gadget che agevolano l'esplorazione anche in verticale. I giocatori dell'esclusiva PlayStation 5 possono infatti arrampicarsi tramite l'ausilio di un rampino per raggiungere i punti più alti e poi spiccare il volo con quello che prende il nome di Avicula, un ingegnoso deltaplano che consente di planare ed evitare così la morte per caduta. Non meno importante è il cavallo, grazie al quale ci si può spostare fra i punti d'interesse molto più rapidamente.

Dov'è ambientato Rise of the Ronin?

Una domanda molto gettonata tra i videogiocatori è quella sull'ambientazione di Rise of the Ronin. Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco è ambientato in Giappone nella seconda metà del diciannovesimo secolo, ossia nelle fasi finali del periodo Edo (gli ultimi anni di questo periodo vengono chiamati Bakumatsu). Le vicende narrate nel gioco PlayStation 5 si svolgono a Edo, vecchio nome della città che oggi è nota come Tokyo. Fra i temi trattati vi è la Guerra Boshin, ossia la contrapposizione fra i sostenitori dello shogunato Tokugawa e le fazioni avversarie, Tobaku e Obei. I Tobaku sono le forze anti-shogunato che aspirano al ritorno di un imperatore e gli Obei sono la fazione che più ha subito influenze dal mondo occidentale.

Avete già letto il nostro provato di Rise of the Ronin in attesa della recensione?

Su EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti di oggi.