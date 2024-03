Rise of the Ronin: quanto pesa l'esclusiva PlayStation 5? Lo svela un leak

Ci separano ormai pochi giorni dal debutto di Rise of the Ronin, la principale esclusiva PlayStation 5 del mese di marzo 2024. In attesa di poter finalmente mettere le mani sul gioco, sono spuntate sui social le informazioni relative allo spazio che occupa sull'SSD della console di ultima generazione Sony.

A fornire queste informazioni è l'ormai popolare account X/Twitter chiamato PlayStation Game Size, che è solito sbirciare nel database di Sony al fine di scovare nuovi dettagli sulle produzioni in arrivo. Stando a quanto dichiarato dal profilo social, il gioco avrà un peso di ben 96,343 GB. Occorre precisare che questo dettaglio è in riferimento alla versione 1.001.001 dell'esclusiva PlayStation 5 e non possiamo escludere che nei giorni che ci separano dal day one possano essere pubblicati aggiornamenti che andranno a modificare in modo più o meno importante il quantitativo di spazio libero richiesto in memoria.

A prescindere dall'ipotetico arrivo di ulteriori aggiornamenti, va inoltre specificato che il gioco potrà essere scaricato con largo anticipo rispetto all'uscita. Come accade solo raramente con le esclusive PlayStation 5 e con i giochi più importanti, Sony permetterà ai giocatori che preordinano il titolo di avviare il preload con una settimana d'anticipo, ben prima delle classiche 48 ore: questo significa che la fase di preload avrà il via il prossimo 15 marzo 2024.

Per chi se lo stesse chiedendo, il nuovo gioco ad opera di Team Ninja (noto ai più per aver dato i natali a Ninja Gaiden e Nioh) approderà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 22 marzo 2024, esattamente una settimana dopo l'inizio della fase di pre-caricamento.

Sapevate che ci sono riferimenti a sesso e violenza nella descrizione di Rise of the Ronin ad opera del PEGI?