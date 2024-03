Rise of the Ronin fuori dal podio, bene Alone in the Dark ma FC 24 imbattibile: Top 10 UK

Dopo che l'analista Christopher Dring ha anticipato Dragon's Dogma 2 al secondo posto della nuova Top 10 UK, arriva ora la classifica completa delle vendite retail nel Regno Unito nell'ultima settimana, piuttosto ricca di nuovi giochi freschi di pubblicazione.

L'atteso Rise of the Ronin per PlayStation 5 non è riuscito a salire sul podio fermandosi soltanto al quinto posto, mentre i risultati di Alone in the Dark si possono considerare nel complesso positivi, con una sesta posizione arrivata in giorni molto intensi che hanno visto l'uscita anche di Princess Peach Showtime, al terzo posto dietro a Dragon's Dogma II. Nessuno di loro è riuscito tuttavia a superare il sempreverde EA Sports FC 24, che resta ancora una volta ben saldo al primo posto. Di seguito ecco la Top 10 completa:

EA Sports FC 24 Dragon's Dogma II Princess Peach Showtime Hogwarts Legacy Rise of the Ronin Alone in the Dark Helldivers II Mortal Kombat 11 Ultimate Mario Kart 8 Deluxe Prince of Persia The Lost Crown

In classifica sono presenti altri giochi estremamente popolari quali Hogwarts Legacy e Mario Kart 8 Deluxe, che continuano ad essere una certezza sul fronte commerciale. Dei nuovi arrivati è comunque il titolo Capcom ad essersi tolto le maggiori soddisfazioni: la nostra recensione di Dragon's Dogma 2 vi spiega perché si tratta di un grande Action/RPG.

