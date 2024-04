Rise of the Ronin su PS5: grandi migliorie nel gameplay con il Major Update di aprile

L'ambiziosa esclusiva PS5 Rise of the Ronin riceve un nuovo, importante Major Update che porta in dote tante migliorie e ottimizzazioni, con le fucine digitali di Team Ninja che intervengono sul gameplay e sugli aspetti più importanti del sistema di combattimento.

Come specificato dai curatori del team social di Team Ninja con un post su Twitter/X, il nuovo Major Update di Rise of the Ronin apporta delle profonde ottimizzazioni nei livelli di difficoltà, oltre a un ribilanciamento complessivo per le armi e a delle migliorie nell'utilizzo delle abilità basate sulle arti marziali.

L'aggiornamento gratuito già disponibile su PlayStation 5 introduce anche un sistema per bloccare l'esecuzione degli attacchi rapidi e degli affondi potenti, consentendo così ai giocatori di rispondere in maniera fulminea ai contrattacchi nemici senza dover necessariamente attendere la fine dell'animazione dell'attacco.

Sempre attraverso questo update vegono inoltre risolti diversi bug, glitch e crash riscontrati sia nella campagna principale che nelle attività legate alle missioni secondarie e all'esperienza open world. Spazio infine a dei correttivi per la modalità fotografica e a delle ottimizzazioni nell'utilizzo del rampino.

Cosa ne pensate di questi interventi? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Rise of the Ronin e le differenze tra realtà e gioco nella storia del Giappone.

Su Playstation 5 Console Edizione Standard Slim è uno dei più venduti di oggi.