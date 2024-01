Rise of the Ronin per PS5 è in italiano? Cosa sappiamo su sottotitoli e doppiaggio

Il 2024 di PlayStation 5 prosegue all'insegna delle esclusive terze parti. A Final Fantasy 7 Rebirth, in uscita il 29 febbraio, farà subito seguito Rise of the Roni di Team Ninja, previsto invece per il 22 marzo.

Pur essendo sviluppato da Team Ninja, una software house facente parte di Koei Tecmo, Rise of the Ronin è pubblicato e distribuito da PlayStation, che ha supportato il progetto durante gli anni necessari alla sua lavorazione. Alla luce di ciò, è lecito attendersi la presenza del doppiaggio in italiano, oltre che dei sottotitoli, ma le informazioni attualmente in nostro possesso non sono incoraggianti...

Rise of the Ronin è in italiano?

Se siete giunti fin qui è perché siete alla ricerca di informazioni sul supporto della nostra lingua. Ebbene, possiamo assicurarvi che Rise of the Ronin presenterà menu, testi e sottotitoli in lingua italiana, ma purtroppo non ci sono ancora certezze assolute in merito al doppiaggio.

La scheda di Rise of the Ronin sul PlayStation Store italiano non fornisce informazioni ufficiali in merito alle lingue supportate. Abbiamo tuttavia notato che entrambi i trailer del gioco pubblicati dal canale YouTube di PlayStation (parliamo di questo e questo) sono in lingua inglese con i sottotitoli nella nostra lingua, dunque è altamente probabile che anche la versione finale di Rise of the Ronin sarà sprovvisto del doppiaggio in italiano, un po' come altre produzioni di Team Ninja come Nioh, Nioh 2, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin e Wo Long Fallen Dynasty.