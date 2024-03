Rise of the Ronin su PS5: la morte viene dal cielo nella nuova clip ingame

Dopo averci spronati a forgiare il nostro destino con il Trailer di Lancio di Rise of the Ronin, Team Ninja ci immerge nelle atmosfere dell'action ruolistico in esclusiva PlayStation 5 con una nuova clip ingame che testimonia la varietà di equipaggiamenti e armi a disposizione del protagonista.

La sequenza condivisa dagli sviluppatori giapponesi dà corpo alle considerazioni sulla violenza di Rise of the Ronin citata dal rating ESRB per mostrarci il lato più 'immersivo' del gameplay del titolo destinato ad approdare su PlayStation 5 il 22 marzo prossimo.

La clip di Team Ninja che potete ammirare in calce alla notizia ritrae il protagonista alle prese con le truppe a difesa di un accampamento nemico, con l'eroe che piomba sui suoi avversari dal cielo servendosi di un aliante e del rampino descritto a più riprese dagli sviluppatori nel corso degli ultimi mesi. Non mancano poi le sequenze che immortalano il nostro alter-ego, mentre combatte all'arma bianca o attinge al suo ampio ventaglio di equipaggiamenti per 'pacificare' l'accampamento.

Se siete in vena di ulteriori approfondimenti sulla nuova esclusiva PS5, qui trovate il nostro speciale sulle Fazioni di Rise of the Ronin, con tutte le informazioni sui personaggi secondari e sui clan che andranno a tratteggiare l'esperienza free roaming e le missioni della campagna principale.

