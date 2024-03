Rise of the Ronin per PS5 in sconto su Amazon, si risparmia già al day one

Disponibile da oggi solo su PlayStation 5, Rise of the Ronin è in offerta su Amazon e può essere acquistato risparmiando oltre il 10% sul prezzo iniziale, una buona occasione dunque per acquistare la nuova esclusiva PS5 targata Team Ninja e Koei-Tecmo.

Rise of the Ronin a 69.98 euroQuesta la sinossi ufficiale: gioca nei panni di un samurai senza padrone, impugna la spada ed esplora un mondo Open World storicamente accurato, fedele riproduzione del Giappone del periodo Edo, un momento cruciale della storia. Mentre Oriente e Occidente si scontrano, alleati o lotta contro personaggi di grande rilievo e plasma il futuro del paese attraverso un sistema di scelte multiple.

Rise of the Ronin è un gioco d'azione in terza persona sviluppato da Team Ninja e disponibile dal 22 marzo 2024 solo su PlayStation 5.

