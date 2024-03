Rise of the Ronin: quando arrivano le recensioni? Lo svela Tom Henderson

Tom Henderson di Insider-Gaming ha svelato la data di embargo delle recensioni di Rise of the Ronin, la nuova esclusiva PlayStation 5 prodotta da Team Ninja e PlayStation Studios e in uscita il 22 marzo 2024.

Secondo quanto riportato da Henderson, il gioco sarebbe arrivato in queste ore nelle mani dei giornalisti della stampa internazionale e l'embargo per le recensioni scadrebbe il 21 marzo, ovvero il giorno prima del lancio del gioco. Una anteprima basata "sulle prime ore di gioco" sarebbe invece attesa per la prossima settimana, anche se in questo caso l'insider non fornisce una data precisa.

Rise of the Ronin è un gioco d'azione e avventura in terza persona ambientato nell'antico Giappone, oltre alla campagna single player Rise of the Ronin supporta il multiplayer fino a 4 giocatori, inoltre scopriamo che il titolo è classificato 18+ a causa della violenza esplicita.

In attesa di saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento sui Ronin, figure chiave dell'antico Giappone. Recentemente Sony ha pubblicato un nuovo video di Rise of the Ronin dedicato al combat system e che svela i segreti del combattimento del nuovo gioco del Team Ninja, compagnia che si è fatta le ossa grazie a giochi come Ninja Gaiden, il primo Nioh e il suo sequel Nioh 2.