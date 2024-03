Rise of the Ronin: la prima recensione è positiva, quasi Perfect Score su Famitsu

Il numero 1842 di Famitsu contiene le recensioni di giochi molto attesi come Rise of the Ronin e Princess Peach Showtime! entrambi in uscita anche in Occidente il 22 marzo insieme a Dragon's Dogma 2, non presente però tra le review della settimana.

Come è stato accolto Rise of the Ronin, la nuova esclusiva PS5? Molto bene a quanto pare dal momento che il gioco ha ottenuto un voto di 37/40 (9/10/9/9) dunque molto vicino al Perfect Score (40/40).

Recensioni Famitsu 1842

Outcast A New Beginning (PS5, Xbox Series) – 8/8/7/8 [31/40]

Princess Peach Showtime! (Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Radirgy 2 (PS5, PS4, Switch) – 7/7/8/7 [29/40]

Rise of the Ronin (PS5) – 9/10/9/9 [37/40]

Winning Post 10 2024 (PS5, PS4, Switch) – 8/8/9/8 [33/40]

Se Outcast A New Beginning e Radirgy 2 non stupiscono con voti rispettivamente di 31/40 e 29/40, va leggermente meglio a Princess Peach Showtime! e Winning Post 10 2024 che si portano a casa entrambi un discreto 33/40 ma è Rise of the Ronin a sbancare.

Tre nove un dieci tondo tondo per un totale di 37/40, non è Perfect Score ma non ci siamo lontani. Ai redattori giapponesi dunque il gioco di Koei Tecmo è piaciuto molto... questa settimana uscirà anche la nostra recensione, restate sintonizzati dunque per scoprire anche il nostro giudizio.

Su Dragon's Dogma 2 è uno dei più venduti di oggi.