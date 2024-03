Rise of the Ronin: rivelata la lista completa dei Trofei, quanti sono?

Rise of the Ronin si prepara ad intrattenere i giocatori PlayStation 5 a partire dal 22 marzo 2024, e con l'avvicinarsi dell'esordio sul mercato già emerge in rete la lista completa dei Trofei offerti dal nuovo Action/RPG firmato Team Ninja.

In totale Rise of the Ronin offre 51 Trofei calcolando anche il Platino: di questi 39 sono di Bronzo, 9 d'Argento e i restanti due d'Oro. Oltre ad essere legati alla storia, la maggior parte degli obiettivi richiede di compiere determinate azioni, raccogliere collezionabili, finire attività secondarie e raggiungere determinati livelli d'esperienza. Insomma, un elenco piuttosto classico ma con tutte le carte in regola per attirare l'attenzione dei cacciatori di Trofei pronti a cimentarsi con le numerose sfide offerte dalla produzione targata Sony.

Se interessati in calce alla notizia potete trovare sotto spoiler l'elenco completo dei Trofei ed i requisiti richiesti per ottenerli: potrebbero essere presenti alcune potenziali anticipazioni sulla trama del gioco, pertanto consultate con attenzione. Intanto è già stato rivelato quanto pesa Rise of the Ronin per PS5, che richiederò di aver un bel po' di spazio libero sulla propria console.

L'insider Tom Henderson ha inoltre rivelato quando dovrebbero arrivare le recensioni di Rise of the Ronin: presto sapremo tutto sulla qualità dell'ultima fatica di Team Ninja.