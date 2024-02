Rise of the Ronin: alla scoperta del Giappone dell'Era Bakumatsu nel nuovo video

Dopo aver ripercorso lo sviluppo di Rise of the Ronin, i curatori dei canali social di Sony PlayStation pubblicano un nuovo video approfondimento interamente dedicato all'esperienza open world da vivere impersonando l'eroe del prossimo, ambizioso action GDR di Team Ninja.

Il filmato datoci in pasto dal colosso tecnologico giapponese ci immerge nelle atmosfere dell'Era Bakumatsu, la cruciale fase storica attraversata dalla terra del Sol Levante con lo sbarco delle Navi Nere americane sulle coste nipponiche a metà del diciannovesimo secolo.

Le attività free roaming che avremo modo di sperimentare nel corso della nuova avventura in esclusiva PS5 ci vedrà interagire con i capi e i luogotenenti delle fazioni politiche che si contenderanno il potere in questa rappresentazione interattiva degli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, un periodo storico caratterizzato dagli stravolgimenti dettati dal passaggio del Giappone da un sistema feudale a una fase di modernizzazione e 'occidentalizzazione'.

Le lotte intestine che animeranno l'esperienza open world e gli intrighi di potere che andranno a infittire la trama della campagna principale di Rise of the Ronin ci coinvolgeranno a partire dal 22 marzo, giusto in tempo per il lancio della nuova esclusiva PlayStation 5. In attesa di immergerci nelle atmosfere dell'ultima fatica action GDR di Team Ninja, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer che campeggia a inizio articolo e, nel caso ve lo foste perso, del nostro speciale su Rise of the Ronin, azione e scelte morali in Giappone in subbuglio.