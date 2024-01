Rise of the Ronin: alla scoperta delle tre fazioni dell'Era Bakumatsu

Mentre Team Ninja si premura di svelare i tre livelli di difficoltà di Rise of the Ronin, il sito PlayStation ufficiale snocciola tutta una serie di dettagli inediti sui personaggi secondari che animeranno le tre fazioni dell'action ruolistico in esclusiva PS5.

Nel corso dell'avventura, i giocatori dovranno interagire con i capi e i luogotenenti delle fazioni politiche che si contenderanno il potere in questa rappresentazione interattiva dell'Era Bakumatsu, gli ultimi anni dello shogunato Tokugawa che hanno visto il Giappone abbandonare il sistema feudale per entrare in una fase di modernizzazione e 'occidentalizzazione'.

Il nostro alter-ego verrà coinvolto nelle trame politiche della fazione Sabaku che difende il governo centralizzato, dei sodali di Tobaku che si oppongono allo shogunato e infine degli Obei, i rappresentanti delle forze occidentali che puntano all'apertura del Giappone al commercio estero e al cambiamento.

Tra i tanti PNG che si alterneranno a schermo per plasmare la storia di Rise of the Ronin ci saranno Naosuke II e Taka Murayama della fazione Sabaku, Ryoma Sakamoto e Kogoro Katsura dei Tobaku e Matthew Perry e Rutherford Alcock degli Obei. Ogni personaggio secondario seguirà le gesta del protagonista per indurlo ad abbracciare la propria causa, da qui l'importanza delle azioni compiute dai giocatori per determinare il destino sia dell'eroe che delle fazioni dell'Era Bakumatsu.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la nuova esclusiva PlayStation 5 firmata Team Ninja e SIE sarà disponibile dal 22 marzo. Nel caso ve lo foste perso, vi lasciamo al nostro speciale su Rise of the Ronin tra azione e scelte morali in un Giappone in subbuglio.