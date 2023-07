Rise of the Ronin: tanti nuovi dettagli sull'esclusiva PS5 e PC da un infallibile leaker

Dopo un periodo di inattività, uno degli insider più famosi di sempre è tornato a farsi sentire con un'ondata di informazioni a tema Rise of the Ronin, nuovo progetto di Team Ninja in sviluppo solo per PC e PlayStation 5.

Per chi se lo stesse chiedendo, stiamo parlando proprio di The Snitch, lo spione videoludico che negli anni si è fatto conoscere per la sua infallibilità. Con un post pubblicato su Discord, il leaker ha deciso di anticipare una corposa raccolta di dettagli in merito al titolo annunciato quasi un anno fa, in occasione di un PlayStation Showcase (quello di settembre 2022, lo stesso di Marvel's Wolverine).

Stando a quanto condiviso dall'insider, il gioco vuole essere un mix tra Assassin's Creed, Ghost of Tsushima e Dark Souls. Proprio come nei titoli FromSoftware, ogni oggetto avrà una descrizione parecchio accurata che aiuterà a ricostruire meglio la storia e a conoscere meglio tutti i segreti. Dalla serie Ubisoft il gioco erediterebbe invece non solo l'open world, ma anche la presenza di numerose attività secondarie.

Pare inoltre che il gioco includa sia un selettore della difficoltà che la possibilità di avere relazioni amorose, ma non vi sono troppi dettagli in merito a questa meccanica di gioco. Viene infine svelato che il titolo implementa il classico albero delle abilità attraverso il quale sbloccare tecniche ed abilità. A chiudere la sfilza di informazioni troviamo la finestra di lancio, visto che il gioco dovrebbe arrivare nel primo quarto del 2024 e vantare anche due diverse modalità grafiche, Performance e Quality.

Sapevate che Team Ninja potrebbe essere al lavoro su un altro progetto oltre a Rise of the Ronin?