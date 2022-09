Rise of the Ronin del Team Ninja è esclusiva PlayStation 5?

Rise of the Ronin è il nuovo gioco del Team Ninja, autori di giochi come NiOh, Ninja Gaiden, Dead or Alive e attualmente al lavoro anche su Wo Long Fallen Dynasty. Ma il gioco è esclusiva PS5 oppure no?

In realtà non è del tutto chiaro, Rise of the Ronin dovrebbe essere esclusiva PlayStation 5 ma c'è chi parlando del gioco sta usando il termine "Console Exclusive" facendo riferimento dunque ad un possibile lancio anche su PC con esclusione delle piattaforme della famiglia Xbox.

Su PlayStation Blog, il Team Ninja introduce il gioco con queste parole "È con grande piacere che finalmente riveliamo questo titolo ed è un onore poterlo annunciare con PlayStation, che ha supportato noi e questo progetto per tutti questi anni."

La dicitura Sony Interactive Entertainment Presents compare all'inizio del trailer, facendo quindi pensare ad un effettivo coinvolgimento di PlayStation Studios nel publishing o nello sviluppo del progetto, che a questo punto sarebbe quindi esclusiva PlayStation 5 con la possibilità di un futuro debutto su PC, come già accaduto ad esempio con NiOh e NiOh 2, pubblicati da Sony in Occidente.

Rise of the Ronin è atteso per il 2024, maggiori dettagli sul gioco verranno svelati più avanti e nel corso del prossimo anno.