Rise of the Ronin: Team Ninja svela i dettagli sui tre livelli di difficoltà

Ci avviciniamo sempre di più alla data d'uscita di Rise of the Ronin, l'attesa esclusiva PS5 e PC ad opera di Team Ninja. Nel corso di una recente intervista ai microfoni di Jeuxvideo, il team di sviluppo ha rivelato che, a differenza di Nioh e Wo Long, il gioco implementerà un selettore della difficoltà.

Ecco di seguito un estratto dell'intervista:

"È ovvio che i prodotti Team Ninja non siano pensati per essere accessibili a tutti sul fronte della difficoltà, ma con questo gioco vogliamo provare a raggiungere un pubblico più ampio. Abbiamo implementato tre diversi livelli di sfida, così che i giocatori possano scegliere quello che meglio si adatta alle loro esigenze. Il primo è per godersi la storia e non avere particolari ostacoli. Poi c'è un'opzione intermedia per i giocatori che hanno un po' d'esperienza con i giochi di questo tipo. Infine vi è il terzo ed ultimo livello di sfida che è quello che più si avvicina ai nostri altri titoli, così da avere una difficoltà che possa soddisfare l'utenza hardcore e i fan dei soulslike."

Sembra quindi che i giocatori potranno selezionare uno dei tre livelli di difficoltà, sebbene non sia chiaro se la scelta vada necessariamente presa all'inizio dell'avventura o se vi sia anche la possibilità di modificare il livello di sfida in corsa.

Avete già dato un'occhiata alle versioni di Rise of the Ronin, in uscita il prossimo 22 marzo 2024 solo su PlayStation 5 e PC?