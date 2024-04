Rise of the Ronin™: eletto il vincitore del sondaggio, ecco qual è il poster più bello

Per festeggiare il lancio di Rise of the Ronin dal 22 marzo al 7 aprile i lettori di Everyeye.it sono stati chiamati a votare tre disegni ispirati alla nuova esclusiva PlayStation 5®. Il vincitore del sondaggio (organizzato in collaborazione con PlayStation Italia) è stato finalmente eletto, ecco qual è il vostro poster preferito.

Il disegno di Antonio Lucchi (illustratore che lavora per Sergio Bonelli Editore dove ha contribuito a disegnare serie come L'Inquisitore) è risultato il preferito dei lettori con oltre 1.800 preferenze. E presto verrà estratto casualmente, tra i partecipanti al concorso, anche il vincitore che si porterà a casa una console PlayStation 5® Slim con una copia fisica di Rise of the Ronin™.

Rise of the Ronin™: il disegno vincitore

Tutti i partecipanti al sondaggio regolarmente iscritti al concorso partecipano all'estrazione di una console PlayStation 5® Slim + una copia fisica di Rise of the Ronin™. Il concorso è terminato alle 00:00 del 7 aprile 2024, il montepremi in palio per il primo estratto consiste di una console PlayStation 5® + una copia del videogioco Rise of the Ronin™ ed ha un valore totale di 517,2€ + IVA.

La consegna del premio al vincitore del concorso avverrà entro sei mesi dall'estrazione del nominativo vincente, che avverrà dopo la chiusura del contest e non oltre il 30/04/2024.