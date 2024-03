Rise of the Ronin™ per PS5® protagonista di un nuovo fumetto esclusivo, scaricalo gratis

Per accompagnare il lancio della nuova esclusiva PlayStation 5®, Everyeye.it e PlayStation Italia presentano un esclusivo fumetto digitale che introduce i giocatori alla storia di Rise of the Ronin™, disponibile dal 22 marzo solo su PS5.

Il fumetto (disegnato da Stefano Ferraris) accompagna i giocatori alla scoperta della trama di Rise of the Ronin™ a partire dal capitolo 1, Il Giappone nell'Era Bakumatsu:



"Questa è la terra delle otto isole, l'impero sospeso tra mare e cielo. Questa è la terra dove gli opposti s'incontrano e diventano Uno. Questo è il Giappone. Imperatore e Shogun sono l'anima placida ed il possente braccio del Giappone, due entità in equilibrio. Questo fino a quando l'ombra dell'Occidente non è giunta ad eclissare il sole dando inizio al periodo Bakumatsu: il crepuscolo del Bakafu; la fine dello shogunato Tokugawa, l'ultimo governo del Giappone feudale."

Scarica gratis il fumetto di Rise of the Ronin™Sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Rise of the Ronin™ è una nuova avventura in terza persona ambientata nel Giappone feudale, una storia di ascesa, caduta e redenzione in una delle epoche più affascinanti della storia giapponese.



Il gioco è disponibile dal 22 marzo 2024 solo su PlayStation 5®, potete effettuare il preordine su PlayStation Store, oltre alla Standard Edition (79.99 euro) è disponibile anche una Digital Deluxe Edition (89.99 euro) che include oltre al gioco completo anche i contenuti bonus bastone ninja Iga, doppie spade di Toyokuni, armatura combattente Bando, abbigliamento formale giapponese, artbook e colonna sonora digitale.