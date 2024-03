Rise of the Ronin™: vota il disegno più bello e prova a vincere una PS5® e il gioco

Per celebrare il lancio di Rise of the Ronin™ in arrivo il 22 marzo solo su PS5, Everyeye.it in collaborazione con PlayStation Italia ha commissionato a tre differenti artisti della scena fumettistica italiana altrettanti disegni ispirati alla nuova esclusiva PlayStation 5®.

A partire da oggi su Everyeye.it sarà possibile visionare i tre disegni e votare il più bello secondo i lettori. Tutti i partecipanti al sondaggio che si iscriveranno regolarmente al concorso potranno partecipare all'estrazione finale di una console PlayStation 5® Slim + una copia fisica di Rise of the Ronin™. Cosa aspettate, correte a votare la vostra preferita tra le tre opere di Rise of the Ronin realizzate da Andrea Guardino, Alessia Sagnotti e Antonio Lucchi.

Vota il poster di Rise of the Ronin™ e prova a vincere una PS5®

Andrea Guardino è un freelance illustrator/cover artist noto principalmente per essere stato il main artist dell'ambientazione per la quinta edizione di D&D Journey To Ragnarok insieme al team creativo Mana Project Studio.

Alessia Sagnotti ha collaborato, solo nell'ultimo anno, come artista per diverse case editrici tra le quali Grumpy Bear, Nessundove, Dreamlord Games e Bugs Comics.

Antonio Lucchi è un illustratore professionista che lavora per Sergio Bonelli Editore dove ha contribuito a disegnare serie come L'Inquisitore.



Il concorso è valido per residenti in Italia e Repubblica di San Marino, dalle 00:00 del 15/03/2024 alle ore 00:00 del 07/04/2024. Il montepremi per il primo estratto (console PlayStation 5® + videogioco Rise of the Ronin™) ha un valore totale di 517,2€ + IVA, la consegna del premio avverrà entro sei mesi dall'estrazione del nominativo vincente, che avverrà dopo la chiusura del concorso e non oltre il 30/04/2024. Regolamento completo su Everyeye.it.