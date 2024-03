Rise of the Ronin: il Trailer di Lancio ci sprona a 'forgiare il nostro destino'

Alle informazioni snocciolate dallo Story Trailer di Rise of the Ronin si sommano le emozioni restituiteci dal Trailer di Lancio del nuovo action ruolistico in salsa open world pubblicato da Team Ninja in vista della commercializzazione dell'esclusiva PlayStation 5.

Il filmato datoci in pasto dalla software house giapponese, composto interamente da scene live action con attori in carne ed ossa, sintetizza il caos e gli intrighi di potere della fase storica attraversata dal Sol Levante con lo sbarco delle Navi Nere Americane e la fine dello shogunato Tokugawa rappresentando a schermo la sollenne battaglia tra l'eroe e la sua nemesi.

Il progressivo abbandono degli ultimi retaggi del sistema feudale si manifesterà in un'esperienza ludica, narrativa e contenutistica particolarmente stratificata e ricca di colpi di scena, con tantissimi equipaggiamenti da utilizzare tra armi bianche e da fuoco.

Nel corso dell'avventura che avrà inizio il 22 marzo in esclusiva su PlayStation 5, spetterà proprio a noi decidere il destino delle fazioni di Rise of the Ronin, come pure del protagonista e dei tanti personaggi secondari con cui entreremo in contatto durante la campagna principale e nell'esplorazione libera dell'open world. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro approfondimento su Rise of the Ronin e il suo gameplay promettente ma che ha tanto da dimostrare.