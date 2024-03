Rise of the Ronin: un trailer mostra scene di gameplay e ci porta nel dietro le quinte

Manca ormai davvero poco al debutto di Rise of the Ronin, il primo tentativo con la formula dell'open world per Team Ninja, già autori di titoli apprezzati come Nioh e Wo Long Fallen Dynasty. Nell'attesa che trascorrano i pochi giorni che ci separano dal lancio, gustiamoci il nuovo trailer dedicato all'esclusiva PlayStation 5.

Il nuovo video dietro le quinte, intitolato "Rise as One", ci racconta di più sul processo di sviluppo di Rise of the Ronin, un progetto realizzato con il contributo di più director all'interno di Team Ninja. Considerando le ambizioni e le dimensioni senza precedenti del progetto per la software house nipponica, il principale director Fumihiko Yasuda è stato affiancato da diversi collaboratori per dare vita all'esperienza ludica ambientata nel Giappone del tardo 19esimo secolo.

Accompagnati dal commento di Team Ninja, inoltre, possiamo tornare a gettare uno sguardo su alcune fugaci sequenze di gameplay, che esaltano le scene di combattimento, le fasi di esplorazioni e la bellezza artistica degli ambienti che potremo visitare una volta in-game.

Lasciandovi alla visione della puntata conclusiva del Dietro le Quinte realizzato da Sony e Team Ninja, vi ricordiamo che Rise of the Ronin sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 marzo. Per ulteriori approfondimenti sull'action game open world, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Rise of the Ronin.

