Rise of the Ronin: trucchi per vincere facilmente tutti i combattimenti

Come evidenziato anche nella nostra recensione di Rise of the Ronin, il combat system è uno degli elementi più interessanti dell'esclusiva PlayStation 5 ad opera di Team Ninja. A questo proposito, scopriamo quali sono i modi per padroneggiare al meglio le tecniche di combattimento del gioco ambientato nel Giappone dell'era Bakumatsu.

La gestione del Ki è importantissima

In Rise of the Ronin è molto importante tenere d'occhio il Ki, una risorsa equivalente alla stamina che non solo va gestita al meglio poiché si consuma eseguendo gli attacchi, ma determina anche lo stordimento. Una volta azzerato il Ki dell'avversario (l'indicatore blu sotto la salute), questo entrerà brevemente in uno stato confusionale, garantendovi una finestra perfetta per attaccarlo ed infliggergli ingenti danni. Se invece si tratta di un nemico minore, l'attacco lo eliminerà sul colpo. State attenti però, perché anche il Ki del protagonista può esaurirsi ed esporlo alle mosse degli avversari. Non dimenticate inoltre che, dopo aver eseguito una combinazione di attacchi, sarebbe opportuno premere il tasto R1: in questo modo ripulirete la lama dal sangue nemico e otterrete un piccolo potenziamento per il Ki.

Imparate a contrattaccare

Una delle meccaniche più importanti del combat system di Rise of the Ronin, se non addirittura la più importante in assoluto, è il parry. Parare poco prima che l'avversario colpisca il protagonista non solo è il metodo più efficace per ridurgli in modo sensibile l'indicatore del Ki, ma permette anche di stordirlo quel poco che basta per attaccarlo un paio di volte. Evitate quindi di esagerare al momento del contrattacco, poiché attaccare a testa bassa non solo è inutile, ma anche controproducente: si rischia che a fare il parry sia l'avversario, con conseguenze poco piacevoli per voi.

Non sottovalutate la schivata

Come in molti altri action, anche in Rise of the Ronin gli avversari possono eseguire attacchi speciali durante i quali si colorano di rosso. Sebbene queste tecniche possano essere parate, sarebbe preferibile evitare di provare un parry, poiché la finestra di tempo per avere successo è più stretta e un eventuale fallimento potrebbe mettervi in seria difficoltà. Proprio per questo motivo, vi suggeriamo di schivare ogni volta che l'avversario esegue una di queste mosse speciali, così da avere la certezza di non subire danni.

Cambiate la stance

Fra le varie meccaniche di combattimento di Rise of the Ronin c'è anche il cambio della stance, ossia la posizione di combattimento che influenza anche il tipo di attacchi che si possono eseguire. È molto importante alternare le stance durante gli scontri, poiché ognuna di esse si adatta al tipo di arma impugnata dall'avversario. Jin, ad esempio, è perfetto per chi utilizza le sciabole e, più in generale, armi leggere. Poiché Jin è poco utile contro odachi e armi pesanti, in queste situazioni è preferibile ricorrere a Chi, che è l'esatto opposto della prima stance citata. Abbiamo poi Ten, che è una via di mezzo fra le tre stance, dal momento che permette di contrastare alla perfezione le katane e le armi di media dimensione.

Usate anche le armi da fuoco

Proprio come in Nioh, la presenza di armi a distanza può essere incredibilmente utile, soprattutto quando bisogna affrontare un lungo percorso che richiede di conservare quanta più salute possibile. Colpire alla testa qualche bersaglio leggero, infatti, permette di eliminarlo sul colpo ed evitare un combattimento che avrebbe potuto volgere a vostro sfavore. Se dovete arrivare al boss, questa tecnica vi permetterà di avanzare senza mettere a rischio risorse preziose.

