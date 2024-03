Rise of the Ronin: in video il confronto fra modalità Qualità, Prestazioni e Ray Tracing

A distanza di poche ore dall'approdo sugli scaffali di tutti i negozi, Rise of the Ronin è già al centro di un'approfondita analisi che mette a confronto le tre diverse opzioni video che Team Ninja ha implementato nell'esclusiva PlayStation 5.

L'autore del confronto è l'ormai noto ElAnalistaDeBits, che ha pubblicato un video dedicato al gioco PS5 sul suo canale YouTube. Osservando il filmato, scopriamo quelle che sono le principali differenze fra le tre modalità grafiche di Rise of the Ronin, ciascuna delle quali presenta pregi e difetti.

Stando al content creator, il migliore tra i preset disponibili è Performance, che permette di giocare a 60 fotogrammi al secondo con una risoluzione dinamica di 1080p: in questo caso, l'analisi dell'esperto evidenzia che talvolta il gioco è costretto ad abbassare la risoluzione fino a 1044p per mantenere il framerate stabile. Pare inoltre che questa sia l'unica opzione per la quale vale la pena abilitare il VRR se si dispone di un pannello che supporta tale funzionalità, che nel caso del gioco Team Ninja non permette di oltrepassare i 60fps.

Più problematiche sono le modalità Qualità e Ray Tracing. La prima migliora la qualità delle ombre ed aggiunge il filtro anisotropico con qualche effetto extra di post-processing, con la risoluzione dinamica a 1440p che nella maggior parte delle situazioni si aggira sui 1260p. La modalità Ray Tracing migliora invece la qualità dell'illuminazione di alcuni elementi, ma in questo caso la risoluzione è più bassa rispetto a quella della modalità Performance. Sembrerebbe poi che entrambe le modalità soffrano di problemi di stuttering.

Insomma, secondo ElAnalistaDeBits sarebbe preferibile giocare Rise of the Ronin a 60fps nella modalità Prestazioni.

