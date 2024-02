Rise of the Ronin in video: nuovi dettagli sugli stili di combattimento

Al già ricco filmato esplicativo su Rise of the Ronin e gli intrighi del Giappone dell'era Bakumatsu si somma un nuovo video diario che descrive la battaglia intrapresa dal protagonista. Ad accompagnare il nuovo trailer troviamo anche un approfondimento su PS Blog dedicato agli stili di combattimento.

Dalle azioni di battaglia che sfruttano il Ki acquisito dall'eroe all'ampio ventaglio di armi giapponesi e occidentali da utilizzare nel corso dell'avventura, Team Ninja promette di restituirci a schermo la massima libertà d'azione e la più ampia scelta nelle tecniche da abbracciare per avere la meglio sui nemici di turno.

Sia nel corso della campagna principale che nell'esplorazione dell'open world di Rise of the Ronin potremo sfruttare l'esperienza maturata dal nostro alter-ego per acquisire e potenziare nuovi stili di combattimento, grazie ai quali avremo la possibilità di superare anche le sfide più impegnative e le battaglie contro gli avversari più arcigni.

Di particolare interesse, da questo punto di vista, sono le informazioni snocciolate da Team Ninja in merito agli stili di combattimento Ten (cielo), Chi (terra) e Jin (umano) da padroneggiare per elevare l'esperienza di gioco tanto nelle fasi di attacco quanto nelle tecniche difensive, soprattutto in ragione del fatto che gli avversari, specie i più esperti, saranno anch'essi in grado di sfruttare appieno tali stili.

Nella fitta ragnatela di tecniche, animazioni d'attacco, mosse elusive e stili di combattimento tessuta dagli sviluppatori nipponici per tratteggiare l'impianto ludico di Rise of the Ronin troveremo poi le tante armi e i numerosi equipaggiamenti sbloccabili progredendo nella storia e nelle attività free roaming, come le armi a lungo raggio (dagli archi alle armi da fuoco moderne), i tubi incendiari, il rampino e la corda per afferrare gli oggetti (come i barili di polvere da sparo) posti nelle immediate vicinanze del personaggio. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che il nuovo action ruolistico in esclusiva PlayStation 5 sarà disponibile dal 22 marzo; per un ulteriore approfondimento, qui trovate la nostra anteprima di Rise of the Ronin, azione e scelte morali in un Giappone in subbuglio.