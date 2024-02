Rise of the Ronin: il primo video diario ripercorre lo sviluppo dell'esclusiva PS5

Dopo aver lasciato ai curatori del sito PlayStation l'occasione di snocciolare tutti i dettagli sulle fazioni di Rise of the Ronin, tocca al Team Ninja reimmergerci nelle atmosfere di questo ambizioso action adventure con il primo di una serie di video diari che ci terrà compagnia fino al lancio dell'esclusiva PS5.

Il filmato che inaugura questa nuova serie di approfondimenti multimediali ripercorre le tappe del lungo processo di sviluppo portato avanti dalla software house nipponica per erigere l'impalcatura ludica, narrativa, grafica e contenutistica di Rise of the Ronin.

Forti del lavoro svolto con titoli come Nioh e Wo Long Fallen Dynasty, i ragazzi del Team Ninja promettono di mettere a frutto la loro pluriennale esperienza per trasporre a schermo un'avventura interattiva piena di colpi di scena, una fedele rappresentazione videoludica dell'Era Bakumatsu e delle sue infinite contraddizioni, tra fazioni desiderose di abbracciare la modernità e forti personalità impegnate nella strenua difesa delle tradizioni millenarie dello shogunato.

Lo sviluppo di Rise of the Ronin ha quindi richiesto un studio minuzioso delle architetture dell'epoca, come pure delle tradizioni, dei vestiti e delle usanze dell'era che ha preceduto l'occidentalizzazione del Giappone.

Mentre aspettiamo di ammirare i prossimi video diari, vi lasciamo al trailer appena pubblicato da Team Ninja e vi ricordiamo che Rise of the Ronin sarà disponibile dal 22 marzo in esclusiva su PlayStation 5. Se invece siete in vena di ulteriori approfondimenti, qui potete leggere il nostro speciale su Rise of the Ronin tra azione e scelte morali in un Giappone in subbuglio.