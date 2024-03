Rise of the Ronin: il nuovo video svela i segreti di una 'storia dinamica da forgiare'

In attesa delle prime recensioni di Rise of the Ronin, Team Ninja pubblica un nuovo video diario incentrato sulla natura dinamica del canovaccio narrativo e sulla libertà restituita ai giocatori nel decidere il destino del proprio alter-ego.

Nell'ultimo video Dietro le Quinte di Rise of the Ronin, il team giapponese entra quindi nel merito del lavoro svolto per erigere l'impalcatura ludica e narrativa di questo ambizioso action adventure a mondo aperto, soffermandosi sulle "decisioni cruciali che dovremo prendere nel corso della campagna principale per modellare la storia attraverso uno stratificato sistema a scelta multipla".

A giudicare da quanto sostenuto da Team Ninja, quindi, le decisioni che prenderemo di missione in missione avranno un profondo impatto sulla storia del nostro alter-ego, come pure sul destino dei tanti PNG con i quali entreremo in contatto e delle tre fazioni dell'Era Bakumatsu di Rise of the Ronin che andranno a tratteggiare la trama.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo filmato di approfondimento della software house di Tokyo e, già che ci siamo, vi ricordiamo che Rise of the Ronin sarà disponibile dal 22 marzo solo ed esclusivamente su PlayStation 5.