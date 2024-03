Rise of the Ronin vs Ghost of Tsushima: i due giochi ambientati in Giappone a confronto

Disponibile da pochi giorni su PlayStation 5, Rise of the Ronin, la nuova produzione firmata da Team Ninja, è stato messo a confronto con Ghost of Tsushima, un'altra esclusiva Sony ambientata in Giappone sviluppata invece da Sucker Punch.

Stiamo parlando di due giochi che, seppur in epoche diverse, ci consentono di perderci nelle suggestive ambientazioni del Paese del Sol Levante. Entrambe le esperienze affondano le proprie radici in un mondo open world, ma quale dei due titoli presenta il comparto grafico e tecnico in grado di coinvolgere maggiormente il giocatore?

A darci una possibile risposta è il nuovo video di ElAnalistaDeBits, che ha messo fianco a fianco Rise of the Ronin e Ghost of Tsushima, con il primo sviluppato nativamente per PlayStation 5 ed il secondo approdato originariamente su PlayStation 4 (e recentemente annunciato per PC). L'analisi si concentra sui più disparati dettagli tecnici dei due giochi: a partire dai modelli dei personaggi, passando per la qualità dell'illuminazione, delle texture, delle animazioni, e della cura generale riposta nella creazione delle ambientazioni. Una panoramica completa che ci restituisce il quadro artistico e tecnico dei due titoli open world. E voi, quale preferite tra Rise of the Ronin e Ghost of Tsushima? Condividete pure le vostre impressioni nello spazio dedicato ai commenti.

Se siete interessati ad approfondire ulteriormente le opzioni grafiche del nuovo gioco degli autori di Nioh, vi consigliamo di dare uno sguardo al confronto tra modalità Qualità, Prestazioni e Ray Tracing di Rise of the Ronin.

