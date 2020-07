Rise of the Tomb Raider: la guida per iniziare il nuovo gioco gratis PS Plus

Tra i nuovi giochi gratis di luglio 2020 per gli abbonati a PlayStation Plus c'è anche Rise of the Tomb Raider, secondo capitolo della nuova serie dedicata a Lara Croft. Se non avete mai avuto l'opportunità di giocare questo titolo, ecco una serie di consigli utili che vi aiuteranno ad iniziare l'avventura col piede giusto.

Controlli

Movimento: Stick analogico sinistro

Gestione della telecamera: Stick analogico destro

Corsa: L3

Istinto di sopravvivenza: R3

Salto/Arrampicata: X

Schivata: Cerchio

Attacco corpo a corpo/Esecuzione: Triangolo

Interazione/Ricarica dell'arma: Quadrato

Modalità mira: tenere premuto L2

Fare fuoco con l'arma utilizzando proiettili normali: R2 mentre si mira

Fare fuoco con l'arma utilizzando proiettili speciali: R1 mentre si mira

Fabbricare frecce: tenere premuto R2

Fabbricare proiettili: tenere premuto R1

Ripristinare la salute: tenere premuto L1

Cambio arma: croce digitale

Mappa: touchpad

Difficoltà

Prima di iniziare a giocare dovrete scegliere uno dei cinque livelli di difficoltà: Avventura, Esplorazione, Esplorazione Estrema, Sopravvivenza e Sopravvivenza Estrema. Ciascuno di questi livelli di sfida ha caratteristiche diverse e spostandosi verso quelli più complessi vediamo la rimozione della mira assistita, l'assenza di ripristino automatico della salute durante i combattimenti, nemici più resistenti e un costo maggiore per alcuni potenziamenti. A meno che non siate sicuri della difficoltà da selezionare, vi suggeriamo di non andare oltre l'Esplorazione Estrema, poiché selezionando una delle ultime due non potrete modificare il livello di difficoltà in corsa e vi toccherà ricominciare da zero.

Andate a caccia

Gli ambienti di gioco di Rise of the Tomb Raider sono per la maggior parte liberamente esplorabili e popolati da animali di ogni tipo. Il nostro consiglio è quello di andare a caccia ogni volta che vi è possibile, poiché i materiali ricavati dagli animali eliminati possono contribuire alla fabbricazioni di utili potenziamenti per la protagonista, i quali permettono di conservare più munizioni e ottenere altri tipi di power up.

Esplorate le Tombe



Andando in giro per la mappa potreste imbattervi in una delle tante Tombe da esplorare. Non c'è alcun obbligo di esplorare questi luoghi e portare a termine i loro enigmi, ma vi suggeriamo di completare tutte quelle che incontrate. Al completamento di ogni Tomba otterrete infatti dei potenziamenti molto utili, senza i quali potreste faticare a proseguire nell'avventura. La prima Tomba del gioco, ad esempio, premia il giocatore con un upgrade dell'arco, il quale permette a Lara di tendere l'arma più velocemente.

Aprite tutti i regali

Accedendo al negozio direttamente dal menu principale del gioco è possibile visitare con la pressione del tasto R1 la sezione dedicata ai regali, all'interno della quale troverete diversi pacchetti contenenti delle carte. Parliamo di ben 14 bundle esclusivi che contengono potenziamenti e costumi unici per la protagonista, i quali non solo ne modificano l'aspetto estetico ma aggiungono anche dei bonus più o meno validi. Insomma, al primo avvio del gioco fareste bene ad iniziare con una bella spacchettata.

Grafica

Non dimenticate che se state giocando su PlayStation 4 Pro è possibile modificare alcune impostazioni grafiche tramite il menu delle opzioni. Il gioco permette infatti di selezionare una tra le seguenti modalità: Framerate elevato, Grafica arricchita e Risoluzione 4K. La prima permette di giocare a 60 fotogrammi al secondo sacrificando risoluzione e grafica, le altre due opzioni bloccano invece gli FPS a 30, prediligendo nel primo caso il comparto grafico e nel secondo la risoluzione, portandola a 4K.