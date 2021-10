Rise of the Tomb Raider gratis su Prime Gaming per festeggiare i 25 anni di Lara Croft

Il publisher Square Enix celebra i 25 anni di Tomb Raider e Lara Croft con una serie di annunci, la compagnia non ha annunciato nuovi giochi dell'archeologa in arrivo ma come parte dei festeggiamenti c'è un gioco gratis in regalo per gli abbonati Prime Gaming.

Dal primo al 14 novembre tutti gli iscritti ad Amazon Prime (e quindi a Twitch Prime e Prime Gaming) potranno scaricare gratis Rise of the Tomb Raider per PC dalla pagina gaming.amazon.com selezionando la voce Giochi con Prime e successivamente scegliendo Rise of the Tomb Raider dall'elenco.

Tra le altre notizie per i 25 anni di Lara Croft segnaliamo l'arrivo di Lara Croft and The Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris su Nintendo Switch e sconti fino all'89% su tutti i giochi della serie sui marketplace digitali come Steam, GOG, Square Enix Store, PlayStation Store e Xbox Store, Humble Bundle e Green Man Gaming.

Infine Square Enix ha svelato novità sulla serie anime di Tomb Raider in arrivo su Netflix prodotta in collaborazione con Powerhouse Animation, casa di produzione autrice di serie come Castlevania, Blood of Zeus e He-Man and the Masters of the Universe. Per il nuovo gioco di Tomb Raider invece bisognerà attendere, sappiamo che un nuovo gioco è in fase di sviluppo ma non ci sono ancora dettagli a riguardo.