Rise of the Tomb Raider è la nuova Offerta della Settimana sul PlayStation Store

Super offerta sul PlayStation Store: da oggi e fino al 26 aprile Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration per PlayStation 4 è in vendita a 15.99 euro anzichè 59.99 euro, con uno sconto pari a 73% sul prezzo di listino.

Questa la sinossi: "In Rise of the Tomb Raider Lara Croft deve sopravvivere alla sua prima spedizione di esplorazione di tombe nella meravigliosa e ostile Siberia. Rise of the Tomb Raider celebrazione dei 20 anni, per PS4 Pro, offre tre modalità per la tua esperienza di gioco: Risoluzione 4K per una fedeltà assoluta, Frequenza fotogrammi alta per un gameplay fluidissimo e Grafica arricchita per dettagli più vividi e realistici.

Il gioco include il contenuto per giocatore singolo 'Legami di sangue' con supporto per PlayStation®VR, la modalità Stoicismo co-op online, il livello 'Sopravvivenza estrema' per la campagna principale, un completo e un'arma per i 20 anni e 5 skin classiche di Lara. Include anche i contenuti scaricabili già usciti, come Baba Jaga: il tempio della strega, modalità Stoicismo, Il risveglio della fredda oscurità, 12 completi, 7 armi e 35 Carte Spedizione. Con oltre 50 ore di gioco e 85 candidature a premi, questa è la versione definitiva dell'acclamato gioco di azione e avventura."

Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration può essere acquistato ora a 15.99 euro, offerta valida anche per i non abbonati al servizio PlayStation Plus.