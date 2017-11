Rise of the Tomb Raider è la nuova offerta della settimana sul PS Store

ha lanciato la sua nuova offerta della settimana:sviluppato da, è ora acquistabile sul PlayStation Store a prezzo ridotto.

I possessori di PlayStation 4 possono quindi decidere di acquistare Rise of the Tomb Raider in formato digitale al prezzo scontato di 19,99 euro (anziché 59,99 euro). Potete raggiungere la pagina dedicata al gioco seguendo questo collegamento.

Rise of the Tomb Raider è ora disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Il nuovo gioco della saga, non ancora presentato ufficialmente, potrebbe essere sviluppato da Eidos Montreal, e non da Crystal Dynamics, attualmente impegnata sul gioco degli Avengers.