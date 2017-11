Rise of the Tomb Raider si aggiorna per Xbox One X con supporto 4K e HDR

hanno annunciato che è finalmente disponibile un corposo aggiornamento perdi, in concomitanza con il lancio della nuova console di Microsoft. I giocatori che hanno già acquistato il titolo possono scaricare l'update gratuitamente.

"Quando sviluppiamo un gioco cerchiamo di creare delle esperienze estremamente realistiche e adoriamo lavorare con le nuove tecnologie." ha dichiarato Scot Amos, capo dello studio Crystal Dynamics. "Grazie a questo lancio abbiamo potuto offrire il meglio ai nostri fan e ringraziarli per la loro devozione. La cosa migliore è che questi incredibili miglioramenti fanno parte di un aggiornamento gratuito, quindi i giocatori su Xbox potranno massimizzare la loro esperienza di Tomb Raider."

La versione Xbox One X di questo titolo pluripremiato è stata sviluppata in collaborazione con Nixxes Software e include una grafica di altissima qualità e altri miglioramenti tecnici che sfruttano appieno le capacità della nuova console, con impostazioni che i giocatori possono personalizzare a loro piacimento. "La collaborazione con Nixxes Software ci ha permesso di raggiungere un livello di realismo e immersione incredibili,” ha affermato Ron Rosenberg, capo dello studio alla Crystal Dynamics. “Hanno dimostrato ancora una volta di essere in grado di sfruttare al massimo le capacità di una nuova piattaforma."

Su Xbox One X, i giocatori potranno scegliere tra tre opzioni di visualizzazione:

Risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) per una maggiore precisione nelle immagini

Comparto visivo con una nuova grafica migliorata

Frame Rate elevato per una maggiore fluidità di gioco

La nuova versione di Rise of the Tomb Raider per Xbox One X include inoltre:

Compatibilità con schermi HDR per dei colori più vivaci e accurati

Compatibilità con audio spaziale, incluso Dolby Atmos per effetti sonori 3D

Risoluzione delle texture migliorate per Lara Croft, personaggi secondari e ambientazioni per un'esperienza più realistica e dettagliata

I miglioramenti a livello di immagini includono

Luminosità volumetrica migliorata

Riflessi di qualità superiore

Una vegetazione più naturale

Strutture poligonali migliorate

Antialiasing migliorato

Filtri delle texture amplificati

Oltre a questi miglioramenti grafici, coloro che possiedono il Season Pass e una console Xbox One X potranno divertirsi con tutti i contenuti inclusi in Rise of the Tomb Raider celebrazione dei 20 anni, tra cui il nuovo capitolo in single-player "Legami di sangue”, la nuova modalità co-op Stoicismo, il livello di difficoltà “Sopravvivenza estrema” per la campagna principale, un completo e una pistola per la celebrazione dei 20 anni e 5 skin classiche di Lara. Saranno anche disponibili tutti i contenuti scaricabili già pubblicati, come Baba Jaga: Il tempio della strega, Modalità Stoicismo, Il risveglio della fredda oscurità, 12 completi, sette armi e 35 Carte Spedizione.