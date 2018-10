Rise Race the Future: risorge il primo gioco annunciato per Switch nel 2016

Lo studio francese VD-Dev annunciò nel 2016 l'arrivo di Rise Race the Future gioco di corse che sarebbe dovuto uscire lo stesso anno su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Wii U, 3DS, PC, iOS e Android.

Negli anni, però, il titolo è lentamente scomparso dalla circolazione finendo nel dimenticatoio. Almeno fino ad oggi. VD-Dev ha infatti pubblicato il primo screenshot di Rise Race the Future annunciando che il titolo è in piena fase di sviluppo. A dispetto delle ambizioni iniziali, il videogioco è attualmente previsto solo su PC ma gli sviluppatori sono interessati a portarlo anche su altre piattaforme, come confermato sulle pagine di Gematsu, sebbene al momento non ci sia niente di certo a riguardo.

Rise Race the Future è ambientato in un futuro relativamente vicino dove una nuova e innovativa tecnologia dedicata al mondo delle automobili ha dato alle vetture la possibilità di sfrecciare su qualsiasi tipo di terreno e persino sull'acqua, presentandosi di fatto come un racing arcade.



Il gioco prevede anche una modalità Storia che permetterà al giocatore di sbloccare nuove vetture futuristiche. Ogni veicolo è stato realizzato con il supporto di Anthony Jannarelly, un designer di automobili famoso per aver progettato le supercar di W Motors e per aver fondato la Jannarelly Automotive. Al momento non è stata diffusa una data d'uscita di Rise Race The Future.