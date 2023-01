Risen: il GDR culto è tornato su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

A oltre un decennio di distanza dall'arrivo su PC e Xbox 360, l'ormai storica avventura ruolistica Risen torna su console in versione aggiornata su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, come pure su PS5 e Xbox Series X/S in retrocompatibilità.

In questa sua nuova edizione, l'action GDR di Piranha Bytes propone dei controlli aggiornati e un comparto grafico migliorato dall'aumento della risoluzione e del framerate. Più che una remaster, si tratta perciò di un porting che svecchia il gameplay del titolo originario per dare modo ai fan del genere di reimmergersi nelle atmosfere di quest'opera su piattaforme recenti.

A chi si avvicina solo adesso a Risen, ricordiamo che è un titolo ambientato in un mondo fantasy 'duro e crudo' scosso da misteriosi terremoti, sanguinarie lotte di potere e terrificanti mostri. La sfida raccolta da chi esplora le lande dell'isola vulcanica di Faranga è perciò quella di forgiare il proprio destino scegliendo in completa autonomia il proprio percorso narrativo e l'allineamento morale delle azioni da compiere.

La libertà professata da Piranha Bytes si riflette nell'ampio ventaglio di equipaggiamenti, abilità e incantesimi da acquisire decidendo di diventare un guerriero, un maestro d'arti marziali o un potente mago. Se volete fare un tuffo nel passato, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Risen dell'ormai lontano 2009.