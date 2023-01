Ci risiamo: l'E3 2023 si farà, ma Sony, Nintendo e Microsoft a quanto pare non ci saranno

Dopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid-19 e dopo la cancellazione dell'edizione 2022, l'E3 tornerà a Los Angeles dal 13 al 16 giugno tuttavia un report di IGN USA suggerisce l'assenza delle tre grandi hardware house, le quali non presenzieranno all'evento secondo fonti fidate.

A stupire è principalmente l'assenza di Microsoft, Xbox ha annunciato un evento estivo all'inizio dell'estate, ma è pur vero che Phil Spencer non ha mai nominato direttamente l'E3 e a quanto pare la casa di Redmond non parteciperà alla fiera, optando per uno showcase proprietario gestito in totale autonomia, presumibilmente organizzato nello stesso periodo dell'Electronic Entertainment Expo.

Nintendo negli anni ha sempre più ridotto la sua presenza alla fiera ma stupisce l'assenza totale della casa di Kyoto, che a maggio lancerà uno dei giochi più attesi dell'anno, parliamo naturalmente di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Sony, dal canto suo, non partecipa all'E3 sin dal lontano 2018 e dunque l'assenza del colosso giapponese non deve sorprendere troppo. Al momento ESA (Entertainment Software Association) e le compagnie citate on hanno commentato il report di IGN e dunque quanto riportato deve essere preso con le pinze, tenendo conto che la testata parla comunque di fonti estremamente affidabili.