Ci risiamo! Marvel's Spider-Man 2 bannato in Medio Oriente? Sembra di sì

Solamente poche settimane fa Final Fantasy 16 è stato bannato in Medio Oriente e sembra che lo stesso possa accadere all'attesissimo Marvel's Spider-Man 2 in uscita il 20 ottobre su PlayStation 5. Ma cosa sta succedendo esattamente al gioco di Insomniac?

Diverse fonti sottolineano il possibile ban del gioco in alcune regioni del Medio Oriente tra cui gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, il Kuwait e l'Arabia Saudita. Attualmente la pagina del gioco su PlayStation Store non permette più di effettuare il preordine nei paesi citati e coloro che avevano fatto il preorder nei mesi scorsi sono stati rimborsati direttamente da Sony.

Al momento non ci sono conferme ufficiali ma effettivamente la cancellazione dei preordini farebbe pensare a problemi con la commercializzazione del gioco nei paesi citati. Alcune fonti parlano di problemi con gli enti regolatori a causa della presenza di personaggi LGBTQIA+, così come Final Fantasy XVI è stato proibito proprio per l'aver trattato simili tematiche con personaggi gay.

Non sappiamo se effettivamente sia questa la motivazione e a dire il vero non sappiamo neanche se Marvel's Spider-Man 2 sia stato effettivamente bandito dal Medio Oriente, non ci resta che attendere conferme ufficiali a riguardo anche se le fonti coinvolte sono generalmente piuttosto attendibili.